تعرف على أشكال تلميع الإطارات الخاصة بسيارتك

كتبت أمانى سمير

يعتبر تلميع الإطارات الخاص بالسيارات أمر ضروري لجعلها تبدو لامعة ونظيفة وجديدة، عشاق السيارات يستخدمون هذا المنتج بشكل منتظم، الإطارات والعجلات مهمة إلى المظهر العام للسيارة وفي العديد من الأحيان يتم التغاضي عنهن.

وبالنظر إلى حقيقة أن الإطارات على اتصال مستمر مع الطريق وتعاني من الآثار السلبية لقطران الطريق والأوساخ والسخام والماء والملح وغبار الفرامل والشحوم وإشعاع الأوزون فوق البنفسجي، والأكسجين، فمن المفهوم أنها تتطلب عناية كبيرة.

مع مرور الوقت، الاطارات المطاطية تتآكل ببساطة. في واقع الأمر، الشركات المصنعة للسيارات توصي، بغض النظر عن عدد كيلومترات الإطارات، أن يتم استبدال الإطارات، عادة بعد ست سنوات، كوسيلة لمنع فشل مفاجئ! من وجهة نظر المهتم بالتفاصيل، ليس فقط أننا نريد الإطارات أن تبدو جميلة وجديدة، لكننا نريد أيضا حمايتها من العناصر المحددة أعلاه.

1- تلميع الإطارات: المياه مقابل المذيبات

هناك نوعان من منتجات تلميع الاطارات التي سوف تجدها في السوق: المستندة إلى الماء والقائمة على المذيبات.

المنتج المستند إلى المياه، في كثير من الأحيان هو سائل أبيض حليبي، يجب أن لا يضر المطاط مع مرور الوقت. المنتجات التي تعتمد على الماء عادة ما تكون مزيجا طبيعيا من الزيوت والبوليمرات الاصطناعية التي توفر لماعية غير دهنية، مثل الساتان - تشبه الى حد بعيد شكل الإطارات الجديدة. تحتوي بعض تلك المنتجات أيضا حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة على إبقاء الإطارات من التصدع، والتلاشي والتصلب. ومعظمها، إن لم يكن كلها، هي منتجات صديقة للبيئة.

الضمادات التي تعتمد على مذيبات السيليكون، غالبا ما تكون واضحة، دهنية، سائل لزج، يترك لماعية رطبة على سطح الإطارات. كن حذرا، بعضها يحتوي على النفط المقطر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى جفاف سابق لأوانه وتشقق سطح الإطارات

2-الايجابيات من تلميع الإطارات

- بشكل عام تساعد منتجات تلميع الإطارات على منع تكسير وتلاشي وتصلب الاطارات.

- تساعد أيضا إلى تنشيط المطاط في حين تترك تألق غني.

- طريقة إستعماله سهلا من خلال الرش والمسح.

- ميزة واحدة هي صديقة للبيئة هي المنتجات التي تعتمد على المياه والقابلة للتحلل، على عكس غيرها من المنتجات في السوق.

3- سلبيات تلميع الإطارات

- عند استخدام المنتجات التي تعتمد على مذيبات السيليكون، هي أكثر عرضة للالتصاق على السطح الخارجي للسيارة أثناء القيادة. سوائل البترول المقطر داخل المنتج يمكن أن تضر الإطارات ووظيفة الطلاء.

- بعض أنواع مونتاج تلميع الاطارات يخلق ضرراً على الإطارات على المدى الطويل.

- عند استخدام الرذاذ يمكن رش المنتج على المكابح ما يؤدي إلى تلفها.

يعتمد تلميع الإطارات على المستهلك.

لا ينبغي أبدا أن يطبق تلميع الإطارات على النقش لأنه يمكن أن يجعل الإطار زلقاً.

هذا مهم بشكل خاص للدراجات النارية.

اتبع دائما إرشادات المصنعين وارتد القفازات الواقية عند تطبيق المنتجات القائمة على المذيبات.