"تطرف زمور" يخدم لوبان فى انتخابات الرئاسة الفرنسية.."جارديان" تكشف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه بعد عقد أمضته مرشحة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لو بان، في محاولة إزالة السموم من صورة الحزب اليميني المتطرف المناهض للهجرة الذي تسلمته من والدها، وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى معدلات لها فى استطلاعات الرأى وحققت أكبر شعبية لها، لاسيما بعدما خدمتها عدائية المرشح اليمينى المتطرف الآخر إريك زمور.

وتتوقع استطلاعات الرأي أنها لن تصل فقط إلى الدور النهائي فقط فى السباق الانتخابى ضد الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون في 24 أبريل، وإنما ستسد الفجوة أيضا بشكل كبير. وأثار استطلاع Ifop قلق معسكر ماكرون من خلال إظهار وصولها إلى 47٪ مقابل 53٪ ، وهو أضيق هامش حتى الآن وأقرب بكثير مما كان عليه عندما هزمها بنسبة 66٪ في عام 2017.

ولا يزال المعارضون السياسيون ينتقدون حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان باعتباره عنصريًا ومعادًا للأجانب ومعاداة للسامية ومعادٍ للمسلمين ، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه في حين أن المجتمع رفضها ذات مرة باعتبارها "شيطان" الجمهورية ، فقد خفت النظرة العامة إليها. وفي ثالث ترشح لها للرئاسة ، صعدت لوبان ، 53 عامًا ، لتصبح الشخصية السياسية المفضلة الثانية في فرنسا بعد رئيس الوزراء السابق لماكرون، إدوارد فيليب في أحدث استطلاع شهري.

وسمح تركيز لوبان على تكلفة المعيشة - وارتفاع أسعار الطاقة الذي من المرجح أن تتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا - بتجاهل صلاتها السابقة بفلاديمير بوتين ، الذي زارته في عام 2017. وقال الوزير جيرالد دارمانين الأسبوع الماضى، "إنها خطيرة" يمكنها الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية."

وقالت الصحيفة إن حملة الانتخابات الرئاسية هذا العام دارت حول أقصى اليمين المتطرف في تاريخ فرنسا الحديث. فبالإضافة إلى لوبان ، ظهر مرشح يميني متطرف آخر، وهو المحلل التلفزيوني السابق إريك زمور ، الذي أدين بالتحريض على الكراهية العنصرية.

وباستخدام لغة تحريضية أكثر من لوبان ، فقد رسخ نظرية المؤامرة المشوهة عن "البديل العظيم" - حيث يدعي أنه يمكن استبدال السكان الفرنسيين المحليين بالوافدين الجدد ، مما يجعل فرنسا دولة ذات أغلبية مسلمة.

وبدلاً من إلحاق الضرر بلوبان ، عززها زمور. وقال برونو كوتريس ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساينس بو في باريس "حدث شيء مذهل خلال هذه الحملة. خفف تطرف إريك زمور من صورة مارين لوبان. إنها أقل تطرفا بالنسبة للعديد من الناخبين ، تبدو أقل عدوانية من إريك زمور ، ولديها المزيد من الاحترام".