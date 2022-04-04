اليوم السابع
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تشكيل فريق أوروبى مشترك مع كييف للتحقيق فى جرائم حرب بأوكرانيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:24 م
تشكيل فريق أوروبى مشترك مع كييف للتحقيق فى جرائم حرب بأوكرانيا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة حول ما وصفها بـ"جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم "تشكيل فريق تحقيق مشترك مع كييف لجمع الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى "استعداد الاتحاد إرسال فريق تحقيق لتعزيز جهود النيابة العامة الأوكرانية فضلاً عن تقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التحقيق"، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.


وأكدت المسؤولة الأوروبية - خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - ضرورة حشد "الاتحاد الأوروبي لجهوده لمحاسبة القوات الروسية المسؤولة عن جرائم الحرب في أوكرانيا".


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