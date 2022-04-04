تحرير 72 قضية خلال حملة تموينية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق، وإلحاق الضررر بالمستهلكين.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة التي استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن تحرير وضبط 72 قضية تموينية متنوعة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.