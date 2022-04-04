اليوم السابع
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تحرير 6041 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:17 ص
تحرير 6041 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمنين بارتداء كمامةـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (6041) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6022) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (19) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (503) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (139) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (680) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 

 


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