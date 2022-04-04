تحريات لكشف ملابسات مقتل مسن على يد زوج ابنته فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل مسن على يد زوج ابنته بمنطقة الهرم، أشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية أدت إلى نشوب مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على والد زوجته، مما أسفر عن مقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بمنطقة الهرم. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات بين عامل وزوجته دفعت الأخيرة لترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أسرتها، ونشبت مشاجرة بين العامل وبين والد زوجته، أصيب خلالها والد الزوجة وفارق الحياة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.