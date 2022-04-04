اليوم السابع
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تجهيز 34 شونة وصومعة غلال استعدادا لبدء موسم حصاد القمح بالبحيرة

الإثنين، 04 أبريل 2022 03:00 ص
تجهيز 34 شونة وصومعة غلال استعدادا لبدء موسم حصاد القمح بالبحيرة صوامع القمح - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، استعدادات مكثفة لبدء موسم حصاد القمح وتخزينه من خلال 34 شونة وصومعة غلال بالقرى والمراكز المختلفة.

وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه بناء على توجيهات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تم تجهيز كافة الصوامع والشون بالمحافظة، استعدادا لموسم حصاد القمح وعددها 6 صوامع و28 شونة بسعة تخزينية 507740 ألف طن .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة الإجمالية لمحصول القمح هذا العام بالمحافظة، 481113 فدان عبارة عن 386279 فدان مديرية الزراعة بالبحيرة و 94834 فدان مديرية الزراعة بالنوبارية.

فيما أكد الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا أنه تم تشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات التى تم زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

وأشار مدير الزراعة بالبحيرة إلى أنه تقرر ان تكون أسعار استلام القمح هذا العام بزيادة عن الأعوام السابقة وهى :-  درجة 22.5 بسعر 865 جنيها للإردب، ودرجة 23 بسعر 875 جنيها للإردب، ودرجة 23.5 بسعر 885 جنيها للإردب .

 

 


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