تجديد حبس متهمين بسرقة شقة ربة منزل بالشروق 15 يوما

كتب ـ أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهمين بسرقة شقة ربة مزل بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (كمية من المشغولات الذهبية- بعض الأجهزة الكهربائية- 3 هواتف محمولة - عملات معدنية – 7 ساعات ماركات مختلفة) من داخل الشقة سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بذات العقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى وكمية من المسروقات المستولى عليها) وأقروا بالتصرف فى باقى المسروقات، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع تلك المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.