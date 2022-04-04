بورصة الفسفور تنتعش بعد يومين صيام.. ازدحام على سوق الأسماك ببورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من سوق الأسماك الحضارى فى محافظة بورسعيد، والاقبال على شراء الأسماك والبحريات فى ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

شهد سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، إقبالاً كبيراً فى ثالث أيام شهر رمضان، وذلك بعد يومين من الغلق واختفاء الأسماك من السوق بسبب عادة البورسعيدية فى تناول وجبة البط والفراخ فى أول وثانى أيام شهر رمضان.

وأوضح عدد من البائعين، أن السمك غير متوافر بأعداد كبيرة فى السوق لأن الكثير من الصيادين لم يمارسوا حرفتهم، ولذلك يوجد ارتفاع بسيط فى الأسعار ولكن الغد ستعود الكميات والأسعار لما قبل شهر رمضان الكريم.

وتوافرت فى سوق السمك ببورسعيد، السيبيا والجمبرى والاستاكوزا والكاليماري، البوري، الشبار، الدنيس، الحنشان، السيوف، البربوني، السردين، وغيرها من الأنواع الأخرى للبحريات والأسماك.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذى يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالى 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإدارى على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



ازدحام بالسوق



أسماك اليوم



الأسماك والبحريات



الجمبري بالسوق



بربوني وحنشان وقطع



دنيس وقطع



زحام



سردين



سوق سمك بورسعيد اليوم