وكالات

بوتين يوقع مرسوما يقيد إصدار التأشيرات "للدول غير الصديقة" ردا على العقوبات، وذلك حسبما ذكرت قناة العربية فى شريط عاجل.

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعى المورد للدول غير الصديقة، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء فى الدول غير الصديقة، بما فى ذلك فى الاتحاد الأوروبى، فتح حسابات بالعملة الروسية فى البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به الرئيس الروسى اليوم خلال اجتماع حكومى عقد حول مشاكل صناعة الطيران، حيث أعلن أنه وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعى مع الدول غير الصديقة بالروبل.

وقال الرئيس الروسي: "نقدم للعملاء من هذه الدول (غير الصديقة لروسيا) آلية واضحة وشفافة من أجل شراء الغاز الطبيعى الروسى، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل فى البنوك الروسية، من هذه الحسابات سيتم سداد مدفوعات الغاز (الروسي)".