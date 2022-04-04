وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الرئيس فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية.

وقال بوتين نثق في أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية يلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر.

تجدر الإشارة إلى أن فيكتور أوربان أعلن في وقت سابق اليوم فوز حزبه في الانتخابات التي أجريت في البلاد أمس الأحد.



