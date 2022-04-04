اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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بعد تشابه الأعراض مع الأنفلونزا.. 9 أعراض جديدة لكورونا فى بريطانيا

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:00 م
بعد تشابه الأعراض مع الأنفلونزا.. 9 أعراض جديدة لكورونا فى بريطانيا بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أضافت الحكومة البريطانية 9 أعراض رئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد تشابه الأعراض مع الإنلفونزا أو الزكام.

وقالت خدمات الصحة الوطنية البريطانية- بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد": إن الأعراض هي "ضيق في التنفس- والشعور بالتعب أو الإرهاق- ووجع الجسم- والصداع- والتهاب الحلق- انسداد أو سيلان الأنف- وفقدان الشهية- والإسهال- الشعور بالمرض".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات بكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقدر عدد المصابين حاليًا بحوالي خمسة ملايين شخص.. ووصل عدد مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات لندن إلى أعلى مستوى في شهرين عند 2448، يوم الجمعة الماضي.


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