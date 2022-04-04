بروتوكول تعاون للإنتاج الحربى لإنشاء مصانع تحويل مخلفات الموز لورق وأسمدة

شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة بابيرس الأسترالية " فى مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ( ورق وأسمدة ومنسوجات) ، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور دومليك بيرى نائب السفير الأسترالي.

وأوضح الوزير " مرسى " أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى إستفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

حيث أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى ، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و " شركة بابيرس الأسترالية" فى مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ( ورق وأسمدة ومنسوجات) حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهى ( إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للإستخدام مرة أخري، تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتى سوف تستخدم فى تحويل مخلفات أشجار الموز والتى تبلغ مايزيد عن ٢ مليون طن سنوياً إلى منتجات صالحة للإستخدام ، إنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة ، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف).

وأكد الوزير " مرسي" أن هذا التعاون يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهى إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدنى لتساهم فى خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة فى ذلك على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما جدد الوزير " مرسى " الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر .

وعلى هامش فاعليات توقيع بروتوكول التعاون أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادى القومى إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت فى دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى إحتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التى تحققها وزارة الانتاج الحربى فى مجال الصناعة المدنية جنبا إلى جنب مع الصناعات الدفاعية مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة فى دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة فى مجالات الصناعات المستقبلية .

ومن جانبه، أكد نائب السفير الأسترالى حرص بلاده على زيادة استثماراتها بمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية والتى لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الهيئات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الحكومة الاسترالية على إتمام هذا البرنامج بنجاح وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى، وأشاد " بيري" بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، كما أشاد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذلك اهتمام الدولةالمصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأشار Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة " بابيرس الأسترالية" أن شركته مدرجة على البورصة الأسترالية ومتخصصة فى إنتاج التكنولوجيات البيئية الحديثة و إستثمرت قرابة 25 عام فى البحث العلمى و التطبيقى لإنتاج تكنولوجيا و معدات إنتاج و منتجات من المخلفات الزراعية و بالأخص مخلفات زراعة الموز المتوافرة بكثرة على مدار العام، كما تمتلك " بابيرس" براءات إختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية وقامت شركة بابيروس أستراليا بإنشاء و تشغيل مصنع بمحافظة سوهاج لتصنيع منتجات خشبية و ورقية وكذلك الأسمدة و المخصبات الزراعية من مخلفات زراعات الموز المصرية بإستخدام ملكيتها الفكرية ، و خطوط إنتاج ومعدات من تصميمها و تنفيذها، و إستخدام خطوات ووصفات و طرق إنتاج من إبتكراها.

ما ادى إلى نجاح مصنع شركة بابيروس أستراليا فى سوهاج فى إنتاج سماد عضوى سائل من مخلفات زراعات الموز والذى ساعد بدوره على نجاح إستخدام السماد السائل العضوى على مستوى جمهورية مصر العربية فى شتى المحاصيل والزراعات لمدة عامين متتاليين.