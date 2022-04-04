بدء محاكمة ضابط أمريكى سابق بتهم تتعلق باقتحام الكونجرس هذا الأسبوع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن محاكمة ضابط الشرطة الأمريكى السابق توماس روبرتسون، ستبدأ هذا الأسبوع بتهمة اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، وسيكون الثالثة بين مئات الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات فى الأحداث، وكانت أول محاكمتين قد انتهتا بالإدانة على الرغم من أن حد المتهمين تم تبرئته من تهمة السلوك غير المنضبط.

وأشارت الوكالة إلى أن اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة روبرتسون سيبدأ اليوم، الاثنين، فى واشنطن. ومن المقرر أن ينضم إليه أحد زملائه السابقين، وهو جاكوب فراكر إلى المحاكمة. وكان فراكر قد توصل إلى اتفاق إقرار بالذنب ووافق على التعاون مع السلطات الفيدرالية.

وأقر فراكر فى الشهر الماضى بذنبه فى التآمر لعرقلة إجراءات رسمية، وهى جلسة مجلسى الكونجرس المشتركة للتصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ويواجه روبرتسون ستة اتهامات، من بينها عرقلة إجراءات رسمية، والاضطراب المدنى، ودخول مبنى مقيد والبقاء فيه والسلوك غير المنضبط فى مبنى الكابيتول.

وعمل كلا من روبرتسون وفراكر ضابطى شرطة فى مدينة روكى ماونت وفى ولاية فرجينيا. وتم فصلهما من عملهما بعد القبض عليهما.

وتقول أسوشيتدبرس إن هناك ضباط شرطة سابقين أيضا من بين مئات الأشخاص الذين تم اتهامهم بالانضمام إلى الحشد الذى قام بأعمال اقتحام مبنى الكابيتول.

تم الحكم على ضابط هيوستن تام دين فام فى ديسمبر الماضى بالسجن 45 يوما بعدما أقر بذنبه فى ارتكاب جنحة متعلقة بالشغب. ومن المقرر أن تبدأ فى 24 إبريل محاكمة توماس وبستر، وهو ضابط شرطة نيويورك المتقاعد المتهم بمهاجمة ضابط. وهناك ضابط شرطة نورث ميامى بيتش نيكولاس لينتز الذى أقر بذنبه فى جنحة متعلقة بالشغب، والتى من المقرر أن تبدأ فى مايو المقبل.