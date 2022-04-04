بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما قطار بالعلمين

مطروح - حسن مشالي

لقى شخص مصرعه وأصيب شخص آخر بإصابات متنوعة، صدهمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، عند مزلقان الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، عبدالله شعبان فتحي، 16 سنة، من محافظة البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني واليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد كمال الغامري 27 سنة، من المحلة في محافظة الغربية، وصول جثه هامدة، عقب إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغا بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لنقل المصاب والجثة، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين.