بالأسماء.. تفاصيل حالة 13 عاملة من الشرقية أصيبوا فى حادث بالإسماعيلية

الإسماعبلية - السيد فلاح

أصيبت 13 عاملة بإحدى المزارع، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور 30 يونيو بنزله اتجاه القاهرة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بتسع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم "ط ص م 8764"، تقل عمالا بمحور 30 يونيو بنزلة اتجاه القاهرة بطريق "مصر الإسماعيلية الصحراوي".

وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا وتم نقلهم إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحاجات وقصور وجروح بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر طبي، أن المصابين جميعهم من محافظة الشرقية وهم، بسنت صبرى إبراهيم، 13عامًا مقيمة فاقوس مصابة بسحاجات وكدمات بالجسم، وكوثر سلامة محمد، 25 عامًا مقيمة بحر البقر مصابة باشتباه كسر العمود الفقرى والحوض واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وأمل محمد عبد السلام 36 عامًا مقيمة بحر البقر مصابة باشتباه كسر بالحاجز الأنفى واشتباه كسر بالترقوه، وشيماء سامى عبد الرازق 35 عامًا مقيمة الحسينية، مصابة بكدمة بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، ومديحه حسن محمد، 50 عامًا مقيمة بالحسينية، مصابة بجرح قطعى بفروه الرأس 3سم وسحجات وكدمات بالجسم، وياسين السيد مبارك 16 عامًا مقيم بحر البقر مصاب بخلع فى الكتف الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، ورودينا السيد محمد فرج 55 عامًا مقيمة بحر البقر مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعى بفروة الرأس 5سم واشتباه كسر ضلوع، ورغدة ناصر عبد الحميد 20 عامًا مقيمة بالصالحية القديمة مصابه باشتباه كسر بالضلوع وكدمه شديد بالظهر وأمانى إبراهيم عزاز أحمد 55 عامًا مقيمه بحر البقر، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر عظام الأنف، وعزيزه عيد محمد سعد 16 عامًا مقيمة بالصالحية القديمة مصابة باشتباه كسر العمود الفقرى واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وشيرين عبد الفتاح محمد محمد 35 عامًا مقيمة الصالحية القديمة مصابة بجرح قطعى بفروه الرأس 5سم واشتباه ما بعد الارتجاج وأميرة محمد عبد الكريم، 40 عامًا مصابة باشتباه نزيف داخلى بالبطن ونزيف بالأذن اليسرى، وهمت صبرى 30 عامًا تقريبًا مصاب بكدمه بالعين اليمنى واشتباه كسر فى الفقرات العنقيه واشتباه نزيف داخلى بالمخ.