انتخاب المحافظ رودريجو تشافيز رئيسًا لكوستاريكا

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية أن المرشح الوسطي خوسيه ماريا فيجيريس أقر بفوز تشافيز الذي حصل على 52,9% من الأصوات مقابل 47,1% لمنافسه، وذلك حسبما أعلنت المحكمة العليا للانتخابات بعد فرز 89% من بطاقات الاقتراع.

وقال الرئيس الأسبق فيجيريس أمام حشد من أنصاره "كوستاريكا صوتت والشعب قال كلمته كديمقراطيين، سنحترم دائمًا هذا القرار.. وأهنئ رودريجو تشافيز وأتمنى له الأفضل".

من جانبه، قال تشافيز "أتلقى بأكبر قدر من التواضع هذا القرار المقدس من جانب شعب كوستاريكا بالنسبة لي هذه النتيجة ليست ميدالية ولا جائزة، إنما مسؤولية كبيرة".

ووعد تشافيز البالغ من العمر (60 عامًا) بإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها كوستاريكا كالدين الخارجي الذي يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الفقر التي بلغت 23% ومعدل البطالة الذي بلغ 14% وفضائح الفساد في القطاع العام.