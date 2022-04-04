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الوقاية.. كيف تعلم أطفالك التعامل مع الحريق خلال التواجد بمفردهم فى المنزل

الإثنين، 04 أبريل 2022 09:35 ص
الوقاية.. كيف تعلم أطفالك التعامل مع الحريق خلال التواجد بمفردهم فى المنزل حريق شقة - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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يجب على الوالدين داخل المنزل أو الشقة السكنية توعية أولادهم المتواجدين لديهم بكيفية التصرف في حالة نشوب حريق بداخل المنزل أثناء غياب الأسرة عنهم.
 
ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.
 
ومن تلك القواعد:
 
-يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران.
 
تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180.
 
-يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم.
 
- علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات.
 
-لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.
 
- إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة ، فاهرب من المنزل إلى الشارع.
 
-يجب الخروج من الشقة سيراً على الأقدام، لا تستخدم المصعد.
 
-يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
 
-مع وجود كمية كبيرة من الدخان ، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة ، ملابس).
 
علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى الخارج من الغرفة.
 
-لا تفتح النوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.

إدارة الحماية المدنية

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