"الهوية البصرية وإدارة الوقت فى الجودة" ندوة تعريفية بجامعة أسوان

أسوان -صلاح المسن

عقد مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ندوة تعريفية تحت عنوان "الهوية البصرية وإدارة الوقت فى الجودة" بمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالحرم الجامعى بصحارى.

تحت إشراف الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وقام بإعداد وتقديم الندوة الدكتور أحمد فرمان عضو مركز ضمان الجودة والاعتماد، والاستاذ المساعد بكلية الآثار جامعة أسوان، والمشرف على تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالرؤية البصرية وإطلاق هذه المبادرة بمحافظة أسوان تشارك جامعة أسوان من خلال كلياتها فى تنفيذ المبادرة بالمحافظة مما يمنح محافظة أسوان الحفاظ على تراثها الحضارى والعمل على تجميلها لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية كبيرة.

وأضاف الدكتور نادى كمال عزيز أن الندوة تناولت عرض لقيمة الوقت ومخططات استغلالة للحصول على مخرجات ذات جودة عالية وخاصة فى العملية التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى وتم استعراض إدارة الوقت فى الحضارات المتقدمة ودمج الهوية البصرية ومفهومها فى نظام إدارة الجودة والتى تتواكب مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية فى محافظة اسوان.

وأوضح الدكتور أحمد فرمان مدى استراتيجية ورؤية الدولة فى تنفيذ الرؤية البصرية لمحافظة أسوان التى تعد من أهم قبلة سياحية بين مدن العالم وفى ختام فاعليات الندوة تم فتح باب النقاش والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات للمشاركين بالندوة والمتعلقة بمشروع الرؤية البصرية.