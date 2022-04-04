"النصاب الشيك".. نسرين باعت كل أملاكها وسلمتها لمستريح البيتكوين

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الثالثة"

وفى الحلقة الثالثة من برنامج " النصاب الشيك"، تقول نسرين محمد، إحدى ضحايا مستريح البيتكوين، إنها باعت شقتها ميراث والدتها ودفعت كل ما تملك 800 ألف جنيه لمستريح البتكوين".

وأضافت ضحية المستريح، "كان معايا عربيتين، كنا قاعدين في تمليك ومعايا شقة باجرها، بعت كل ده ودلوقتى مش عارفة أدفع لاإيجار، ابنى كان المفروض يدخل كلية خاصة معرفتش أدفع المصاريف ودخل كلية بالمجموع بتاعه غصب عنه، حالنا بقى صعب مش عارفين ندبر حتى المصروف اليومى".