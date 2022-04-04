المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفلاح لحيازته بانجو بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فلاح بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 10278 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة فاقوس، بورود معلومات سرية لضباط المباحث عن قيام " ع ال ع ع " 37 عاما فلاح مقيم عرب درويش دائرة مركز فاقوس، بالاتجار فى المواد المخدرة، و نفاذا لإذن النيابة العامة توجهت مامورية لضبطه وضبط بحوزته ثلاثة لفافات من العشب الأخضر الجاف لجوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتي قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.