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المدعى العام الأوكراني: روسيا ارتكبت ما يمكن تصنيفه كـ"جرائم حرب"

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:58 م
المدعى العام الأوكراني: روسيا ارتكبت ما يمكن تصنيفه كـ"جرائم حرب" أوكرانيا - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مكتب المدعى العام الأوكراني، اليوم الاثنين إن روسيا ارتكبت عدة جرائم يمكن تصنيفها كـ"جرائم حرب"، موضحا أنه سيتم إجراء تحقيقات في الأحداث في أربين وبوتشا والمناطق الأخرى.

ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل مدنيين في إحدى ضواحي العاصمة كييف. 

وقال "جوتيريش" في بيان شديد اللهجة، نُشر أيضا على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد صدمت بشدة من صور المدنيين الذين قُتلوا في بوتشا بأوكرانيا. ومن الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة"، وكان "جوتيريش"، قد ذكر في تغريدة على موقع تويتر مؤخراً، إن الأمم المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب في أوكرانيا".

 

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