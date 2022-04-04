الكشف وتوفير العلاج لـ2000 مواطن بالقافلة الطبية "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"السبت والأحد 2 و3 أبريل الجاري" بقرية شريف باشا مركز بنى سويف، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، صد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 2018 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، 40 حالة معمل دم، 34 حالة معمل طفيليات، 14 حالة الأشعة واستصدار 13 قرارا نفقة دولة وتحويل 14 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 54 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104مواطنين.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد.