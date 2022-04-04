وأشار بيسكوف - في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى تزايد عدد الدول المتشككة فى موثوقية الدولار واليورو، معربا عن قناعته بأن الدفع بالروبل سيشمل الصادرات الروسية الأخرى، وهو ما سيوسع دور هذا النظام في علاقات روسيا التجارية مع دول العالم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: إن روسيا تأمل في أن يتصرف الجانب الأوروبي وفقا للمنطق وألا يلحق الضرر بنفسه بسبب مصالح سياسية.

من جهة أخري، تعهد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بأن تنضم بلاده إلى جهود إعادة إعمار مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية عقب الحرب.

وخلال اجتماعه مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي أولجا ستيفانيشينا، قال ديندياس "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله الآن في هذه الأوقات الصعبة، هو أننا سنكون جزءًا من هذا المستقبل من خلال مساعدتكم في إعادة إعمار هذه المدينة وجعلها أفضل وأكثر جمالًا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن وزير الخارجية اليوناني قوله: إن ما هو واضح حتى وراء دخان قنابل اليوم هو أن أوديسا سيكون لها مستقبل مشرق.

وكان وزير الخارجية اليوناني قد وصل إلى أوديسا أمس الأحد، على رأس بعثة مساعدات إنسانية، والتقى برئيس بلديتها هينادي تروخانوف.

وتعرضت المدينة فجر يوم أمس لهجوم جوي روسي، وقال رئيس البلدية إن بعض مرافق البنية التحتية المدنية تضررت جراء القصف.

وفي سول.. قررت كوريا الجنوبية إصدار وثائق سفر للأوكرانيين من أصل كوري، وغيرهم من الأوكرانيين الذين لديهم عائلات في كوريا الجنوبية، حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم - أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم دخولهم إلى كوريا الجنوبية من منظور إنساني في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الحكومة الكورية ستبسط إجراءات دخول الأوكرانيين الذين ليس لديهم جواز سفر أو تأشيرة، حيث تم تعليق إصدار جوازات السفر منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت كوريا الجنوبية بتبسيط عملية طلب التأشيرة للمنتمين إلى العرق الكوري في أوكرانيا، والذين يُطلق عليهم اسم "كوريوين"، وعائلات الأوكرانيين المقيمين في البلاد، لكن من لا يملكون جوازات سفر لم يستفيدوا من البرنامج الحكومي في ذلك الوقت.