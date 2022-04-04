وكالات

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الحقائق والوقائع المنشورة في مقاطع الفيديو التي نشرتها كييف حول قرية "بوتشا" على مشارف العاصمة كييف، لا تشير إلى مصداقية رواية كييف.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف بيسكوف أن الحقائق وترتيب الوقائع لا يشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية، وتابع أنه من غير الممكن الوثوق بمواد الفيديو التي نشرها الجانب الأوكراني، حيث وجد خبراء دلائل على تلفيق الفيديوهات المتعلقة ببوتشا.

ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا غداً الثلاثاء، بشأن أوكرانيا، لبحث مستجدات الأوضاع بعدما انتشرت صور لجثث عثر عليها فى الشوارع والساحات، فى أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدة بوتشا الأوكرانية بعد أسابيع من القتال العنيف، بحسب تقارير إعلامية دولية.