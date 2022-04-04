صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الحقائق والوقائع المنشورة في مقاطع الفيديو التي نشرتها كييف حول قرية "بوتشا" على مشارف العاصمة كييف، لا تشير إلى مصداقية رواية كييف.
وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف بيسكوف أن الحقائق وترتيب الوقائع لا يشيران إلى صدق الرواية الأوكرانية، وتابع أنه من غير الممكن الوثوق بمواد الفيديو التي نشرها الجانب الأوكراني، حيث وجد خبراء دلائل على تلفيق الفيديوهات المتعلقة ببوتشا.
ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا غداً الثلاثاء، بشأن أوكرانيا، لبحث مستجدات الأوضاع بعدما انتشرت صور لجثث عثر عليها فى الشوارع والساحات، فى أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدة بوتشا الأوكرانية بعد أسابيع من القتال العنيف، بحسب تقارير إعلامية دولية.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل مدنيين في إحدى ضواحي العاصمة كييف.
وقال "جوتيريش" في بيان شديد اللهجة، نُشر أيضا على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد صدمت بشدة من صور المدنيين الذين قُتلوا في بوتشا بأوكرانيا. ومن الضروري أن يؤدي تحقيق مستقل إلى مساءلة فعالة"، وكان "جوتيريش"، قد ذكر في تغريدة على موقع تويتر مؤخراً، إن الأمم المتحدة "تبذل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب في أوكرانيا".
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