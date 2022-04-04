القبض علي قائد سيارة عقب مطاردته لتورطه في حادث سرقة بشارع فيصل

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مطاردة عددا من المواطنين لقائد سيارة ملاكي بمنطقة فيصل وضبطه، وذكر شهود عيان أن قائد السيارة لصا، وأنه تورط في ارتكاب عدة وقائع سرقة، فتمكن رجال الشرطة من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ضبط أحد الأشخاص في منطقة فيصل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن قائد سيارة ملاكي حاول الهرب، معرضا حياة المواطنين للخطر، إلا أن عددا من المارة طاردوه وتمكنوا من إجباره على التوقف بعد اعتراض طريقه، وتحفظ رجال المباحث على المتهم والسيارة، وتم فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.