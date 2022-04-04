القبض على المتهم بقتل شاب خلال فض مشاجرة فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على بقتل شاب خلال فض مشاجرة بين اثنين من جيرانه فى إمبابة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يعمل سائق توك توك، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث حاول المجنى عليه التدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، ليصاب بطعنة أسفرت عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.