العثور على 22 حمارا مذبوحا فى الغربية.. وإدارة الرى تعدمها

قامت هندسة صرف طنطا التابعة للإدارة العامة لصرف محافظة الغربية، برئاسة المهندسة نورا رشاد بإعدام 22 حمار تم العثور عليهم نافقين ومسلوخين من جلودها على جسر مصرف امتداد طريق شوبر.

وقال أحد المزارعين بالمنطقة أن الكلاب انتشرت بشكل واسع فى محيط تواجد الحمير، وبدأت تنهش بهم مما دفع الأهالى لإلقاء التراب عليهم فى محاولة لمنع انتشار الرائحة الكريهة المتواجدة فى محيطهم.

على الفور قام الأهالى بإبلاغ مسئولى هيئة الصرف التابعة لوزارة الرى والوحدة المحلية بقرية محلة مرحوم، حتى لا يحدث تلوث للمياه وانسداد للسحارات بها، الأمر الذى دفع هندسة صرف طنطا التابعة لإدارة الصرف بالغربية للتحرك ودفع المهندسين بها للتخلص منها بالحرق والدفن على جانبى المصرف.