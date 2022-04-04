الصين ترسل أكثر من 38 ألف عامل طبى لشانجهاى لمكافحة كورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبي من مناطق مختلفة في البلاد، إلى شانغهاي للمساعدة في مكافحة تفشي مرض "كورونا" في المدينة.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن المسؤولة في لجنة الصحة جياو يا هوي قولها "إن أكثر من 11 ألفًا من العاملين الطبيين تولوا مسؤولية العمل في المستشفيات المؤقتة، بينما تولى أكثر من 23 ألفًا مسؤولية جمع عينات الحمض النووي فيما جرى إرسال نحو أربعة آلاف لدعم العمل في المختبرات المعملية للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19)".



وأكدت جياو حشد فرق لإجراء اختبارات الحمض النووي بقدرة معالجة يومية تبلغ 2.38 مليون أنبوب اختبار.



وسجلت شانغهاي، المركز المالي للصين، 425 حالة إصابة محلية مؤكدة يوم أمس /الأحد/ وأطلقت المدينة اليوم حملة لاختبارات الحمض النووي على مستوى المدينة.