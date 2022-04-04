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السيطرة على حريق مطعم فى الوراق دون إصابات

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:57 م
السيطرة على حريق مطعم فى الوراق دون إصابات إطفاء - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مطعم بشارع القاهرة من أرض الجمعية بدائرة قسم شرطة الوراق، بعدما انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل محل فلافل بشارع القاهرة من شارع الجمعية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
 
 
 

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