السيطرة على حريق فى ورشة بشارع سيدى المنصور بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى ورشة دوكو بمنطقة شارع سيدى المنصور بشرق السكة الحديد، مما أتى على محتويات الورشة بالكامل، واسطوانات الأكسجين داخلها، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى ورشة دوكو بداخلها عدد من أنابيب الأكسجين وسيارات يتم صيانتها فى شارع سيدى المنصور بمنطقة شرق السكة الحديد، وعلى الفور انتقل لموقع الحريق سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدينة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضي، فى السيطرة على حريق محدود فى مخلفات وقمامة أمام سور مدرسة مصطفى حجاجى بقرية الشغب التابعة لمدينة إسنا، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية بالمدرسة أو القرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإندلاع حريق فى مخلفات وقمامة بجوار سور مدرسة الشهيد مصطفى حجاجى بقرية الشغب جنوب الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء لموقع الحريق وتبين أنه محدود ونشب فى مخلفات وقمامة بجوار المدرسة ولم يصل لأسوار المدرسة، وتم اخلاء التلاميذ فى الفصول كإجراء إحترازى حال وقوع أية حرائق تطبيقاً لخطط مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وتمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة على الحريق المحدود دون مصابين أو خسائر بشرية بالمدرسة أو القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.