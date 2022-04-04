اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل ورشة فى الوراق دون إصابات

الإثنين، 04 أبريل 2022 03:06 م
السيطرة على حريق داخل ورشة فى الوراق دون إصابات إطفاء - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بسيارة ملاكي داخل ورشة ميكانيكي بشارع عبد التواب سلامة من كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً بنشوب حريق بسيارة ملاكي داخل ورشة ميكانيكي بشارع عبد التواب سلامة من كورنيش النيل بعد قسم شرطة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


حريق ورشة

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة