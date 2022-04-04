السيطرة على حريق داخل ورشة فى الوراق دون إصابات

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بسيارة ملاكي داخل ورشة ميكانيكي بشارع عبد التواب سلامة من كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغاً بنشوب حريق بسيارة ملاكي داخل ورشة ميكانيكي بشارع عبد التواب سلامة من كورنيش النيل بعد قسم شرطة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.