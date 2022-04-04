السلطات الألمانية تكشف تطعيم مسن بلقاح كورونا 87 مرة خلال 9 أشهر

تمكنت السلطات الصحيفة فى ألمانيا من كشف ألمانى تلقى التطعيم ضد وباء كورونا 87 مرة خلال 9 أشهر.

ونشرت صحيفة 60 دقيقة أن السلطات وجدت أن ساكن ماجديبورج البالغ من العمر 61 عامًا كان يتلقى ما يصل إلى ثلاث جرعات فى اليوم، ومن أجل ذلك، قام بزيارة العديد من مراكز التطعيم فى أراضى ساكسونيا بدءًا من يوليو 2021.

وكان الرجل يذهب إلى مراكز التطعيم بهويته دون أن يقدم بطاقة التأمين الصحى الخاصة به حتى لا تتمكن السلطات الصحية من تعقبه، وفى كل مرة كان يقدم بطاقة تطعيم فارغة جديدة، وبمجرد اكتمال جدول التطعيم الخاص به، يعيد بيع المستند لشركات مضادات اللقاح، بعد أن يحرص على إزالة معلوماته الشخصية.

وتمكن أحد موظفى مراكز التطعيم فى دريسدن بالتعرف على المسن،وتم إخطار مراكز التطعيم الأخرى فى الدولة، والقبض عليه أثناء محاولته الحصول على جرعة جديدة فى ضواحى لايبزيج.

وتكشف الحالة عن أوجه قصور فى نظام الرعاية الصحية الألمانى، حيث لا يتم فى الغالب رقمنة المعلومات الطبية أو تخزينها مركزيًا، كما تقول دويتشه فيله.

وقال كنوت كوهلر المتحدث باسم الجمعية الطبية لولاية سكسونيا: سجل اللقاحات الوطنى أو سجل لقاح فيروس كورونا كان من شأنه أن يلقى الضوء على الحالة فورًا اذا تم تسجيلها.