السجن 3 سنوات لصاحب محل ملابس متهم بحيازة هيروين وسلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب محل ملابس بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لحيازته مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بغير تصريح سلاح نارى فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 869 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، بورود معلومات سرية لضباط المباحث عن قيام " م إ ع ع " 41 عاما صاحب محل ملابس، ومقيم النحال،، بالاتجار فى المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة توجهت مأمورية لضبطه وعثر بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و 45 لفافة من مخدر الهيروين، تزن 10 جرامات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بمعرفة محمود عزب، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي قدمته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.