اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 02:27 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 04 أبريل 2022 01:56 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمود نور الدين على حسن، لتقديم واجب العزاء فى جنازة المستشار طلعت حماد، وإبلاغ أسرته خالص المواساة.


الرئيس السيسى

المستشار طلعت حماد

وفاه المستشار طلعت حماد

طلعت حماد

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