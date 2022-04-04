الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمود نور الدين على حسن، لتقديم واجب العزاء فى جنازة المستشار طلعت حماد، وإبلاغ أسرته خالص المواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 04 أبريل 2022 01:56 م
الرئيس السيسى
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