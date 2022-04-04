وأعلن مكتب رئيس سريلانكا -في بيان، حسبما نقلت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية- أن راجاباكسا يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية، بعدما قدم جميع الوزراء الـ 26 باستثناء الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالتهم في اجتماع عقد مساء أمس.

وأضاف أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدة عوامل اقتصادية وعالمية، وباعتبار أن دولتنا واحدة من الديمقراطيات الرائدة في آسيا، يجب معالجة الأزمة في إطار الديمقراطية نفسها.

وحث الرئيس جميع الأطراف السياسية على التوحد لإيجاد حل للأزمة الوطنية التي نشأت، حسبما قاله الحزب.

وجرت احتجاجات في دولة سريلانكا الواقعة في جنوب شرق آسيا بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية، والارتفاع الهائل بالأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وذلك في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية.

وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة (كوفيد-19) التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.

وكان الرئيس راجاباكسا قد فرض حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو، وفرض حظر تجول على مستوى البلاد حتى صباح اليوم.