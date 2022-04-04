اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني: السلام فى أوروبا على المحك

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:41 م
الرئيس الأوكراني: السلام فى أوروبا على المحك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن السلام في أوروبا على المحك، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو سوف ترد على قرار فرنسا بطرد دبلوماسيين روس بالمثل.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، مجددًا بمنع انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

 

وقال زيلينسكي في بلدة بوتشا اليوم الاثنين، إن ميركل والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كانا واقعين تحت تأثير روسيا خلال إصدار قرارات قمة الناتو في بوخارست في عام 2008. جاء ذلك وفقا لما نقله المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي.

 

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كان قد تم اكتشاف قتل العديد من المدنيين في هذه البلدة القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

 

كان زيلينسكي دعا ميركل أمس الأحد لزيارة بوتشا لترى الكارثة بعينيها، وفي أعقاب ذلك قالت متحدثة باسم ميركل إن : "المستشارة السابقة د. أنجيلا ميركل متمسكة بقراراتها المتعلقة بقمة الناتو عام 2008 في بوخارست"، وأضافت المتحدثة أن ميركل تدعم في الوقت نفسه المساعي الدولية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

وعقب زيلينسكي قائلا:" أعتقد أنها فهمت إشارتي بشكل جيد للغاية" مشيرا إلى أن العديد من أعضاء الناتو رأوا خلال قمة بوخارست أن أوكرانيا عضو جديد محتمل، وتابع أن زعماء آخرين "وأعتقد أن أنجيلا ميركل من هؤلاء القادة" كانوا معارضين لهذا؛ وقال زيلينسكي إن ميركل عززت بذلك شعورا في روسيا بأنها تستطيع التأثير على الاتحاد الأوروبي.

 

 


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