الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير 14 منشأة عسكرية و 6 مسيرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات دونيتسك تتقدم في المعارك وتسيطر على منطقة نوفوباخموتوفكا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 3 مروحيات أوكرانية في قصف للقوات الروسية استهدف مطار بالوفنويه بضواحي ميكولايف.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد عن تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في تصريحات أوردته قناة "روسيا اليوم "، إن القوات الروسية دمرت 386 طائرة بدون طيار و224 منظومة صواريخ مضادة للجو فضلا عن 1918 دبابة ومدرعة أخرى، بالإضافة إلى 209 راجمات صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.