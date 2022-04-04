الداخلية تصطاد المحتكرين.. ضبط 1094 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1094) قضية تموينية متنوعة من بينها (6) قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات بلغت (21٫080 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف") ، (85) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (7 طن أسمنت -21٫083 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 59750 قطعة مستلزمات طبية - 5944 عبوة "زيت طعام –سجائر" – 17 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (4٫900 "دقيق مدعم – سكر مدعم – زيت مدعم – 12400 لتر سولار) بإجمالى مضبوطات بلغت (54٫063 طن – 4800 عبوة زيت طعام – 1144 عبوة سجائر – 12400 لتر سولار – 17 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزه ضبط (10٫98 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – مسلى") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3٫5 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (2٫47 طن "دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (2 طن أرز أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (59750 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الجيزة، وضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (10000 لتر مواد بترولية "سولار") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء دون التعاقد مع الجهات المختصة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (1٫76 مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (24 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتبعئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (قائد سيارة – بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (35 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.