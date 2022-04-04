الخارجية الروسية: بريطانيا لم توافق على عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن بوتشا

وكالات

قال المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن بريطانيا لم توافق على عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن بوتشا و روسيا ستطالب بعقدها من جديد، وذلك حسبما ذكر موقع سبوتنيك فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع على خلفية استفزازات متطرفين أوكرانيين في بوتشا.

وكانت قد نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

من ناحية أخرى نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسئولين أوكران، قولهم إنه تم العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف.