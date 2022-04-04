الحكيم لـ"سفير مصر في بغداد": إعادة التوازن بالمشهد السياسى العراقى كفيل بحل الأزمة

كتب : أحمد جمعة

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، الاثنين، مع السفير المصري لدى بغداد وليد إسماعيل، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، ومستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي.

وأشار عمار الحكيم – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه - إلى مكانة مصر في المنطقة ودورها في حل الخلافات وتغليب لغة الحوار، موضحا أن الأزمة الحالية في المشهد السياسي العراقي كانت نتيجة لارتباك التوازن الذي خلفته نتائج الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أن إعادة التوازن إلى وضعه الطبيعي كفيل بتفكيك هذه الأزمة.