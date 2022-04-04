اليوم السابع
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الحكم بالإعدام على مدرس إندونيسى لاغتصابه 13 طالبة

الإثنين، 04 أبريل 2022 03:19 م
الحكم بالإعدام على مدرس إندونيسى لاغتصابه 13 طالبة الشرطة الإندونيسية - أرشيفية
وكالات

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أصدرت محكمة إندونيسية، اليوم الاثنين، حكما على مدرس بالإعدام، وذلك بعد اتهامه باغتصاب عدد من الطالبات، فى مدرسة داخلية.

وبحسب ما ذكرت وكالات أنباء، فإن المدرس الإندونيسي، والذى يدعى هيري ويراوان (36 عاما)، واجه اتهامات باغتصاب 13 طالبة، وكان سببا فى حمل 8 طالبات منهن.

وأثارت القضية غضبًا وطنيًا وزاد الضغط على البرلمان للموافقة على مشروع قانون طال تأجيله بشأن "القضاء على العنف الجنسي"، والذى يسعى إلى مكافحة الجرائم الجنسية وتوفير العدالة للضحايا، بما في ذلك حالات الاغتصاب الزوجي.

 

 


إندونيسيا

محكمة إندونيسية

اغتصاب فتيات إندونيسيات

الشرطة الإندونيسية

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