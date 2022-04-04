اليوم السابع
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الإثنين، 04 أبريل 2022 10:22 ص
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الجريمة الضاحكة 2.. عصابة تسرق حمارا لمساعدتهم فى حمل غنائم السرقة فيرفض التحرك

الإثنين، 04 أبريل 2022 09:42 ص
الجريمة الضاحكة 2.. عصابة تسرق حمارا لمساعدتهم فى حمل غنائم السرقة فيرفض التحرك حمار- أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان"الجريمة الضاحكة" والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، سرقت عصابة لصوص في كولومبيا حمارا من صاحبه قبل 12 ساعة من عملية دبروها لسرقة أحد المتاجر، وهي مدة كافية لإيجاد سيارة، واستطاعت العصابة سرقة الأطعمة والمشروبات الكحولية من المتجر وحمّلوها على ظهر الحمار، وعندما أرادوا الهرب به لم يتحرك من مكانه، وبدأ في النهيق بصوت عال جذب انتباه ضباط شرطة قريبين من المكان ولم يكونوا على دراية بالحادث، واضطر اللصوص للهرب جريا، تاركين المسروقات وراءهم على ظهر الحمار.
 

سرقة حمار

سرقة بنك

شنطة

حلقات رمضان

اليوم السابع

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