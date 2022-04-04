التموين: صرف 18% من مقررات شهر أبريل حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مشيرة إلى صرف ما يقرب من 18% من مقررات شهر أبريل الجارى حتى الآن، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية ، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفي مدة 6 أشهر ، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبري، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022 ، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86% ، ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن .

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.