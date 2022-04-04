التموين تخفض سعر اللحوم البرازيلى المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لـ80 جنيها

كتب ــ مدحت وهبة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلبة تخفيض سعر اللحمة البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وطرح الكيلو بسعر 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، كما يتم طرح كيلو اللحوم الضأن الأسترالي المجمد بالعظم بسعر 75 حنيها وكيلو اللحوم السوداني الطازجة بسعر 95 جنيها بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفي مدة 6 أشهر ، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبري، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022 ، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86% ،ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن .