اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 أبريل 2022 08:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج بعدة دول

الإثنين، 04 أبريل 2022 08:00 ص
التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج بعدة دول وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اختبارا إلكترونيا تجريبيا لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول "لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان – المغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة / المدينة – نجران"، حيث تنطلق الاختبارات بداية من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تم عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الاعدادي بدول (الامارات - البحرين - قطر) ، وذلك يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

التربية والتعليم

امتحان الكترونى لابناؤنا في الخارج

عقد امتحان تجريبى لأبناؤنا في الخارج

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"

الأحد، 03 أبريل 2022 02:20 م

التعليم: نظام التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج منازل.. و2 أبريل بدء اختبار الدور الأول

الأحد، 02 يناير 2022 05:05 ص

وزيرة الهجرة: مبادرة اتكلم عربى للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء الوطن بالخارج

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:47 م

2021 عام دمج المصريين بالخارج بمشروع حياة كريمة.. مبادرة مراكب النجاة تعبر المحطة السادسة بقرى بنى سويف والدقهلية.. ولأول مرة الإعلان عن وثيقة تأمين اختيارية لأبناء الوطن بالخارج.. ومبادرة صوت مصر فى أفريقيا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة