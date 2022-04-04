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التعليم تحدد خطوات دخول الامتحان الإلكترونى لأبنائنا فى الخارج

الإثنين، 04 أبريل 2022 10:43 ص
التعليم تحدد خطوات دخول الامتحان الإلكترونى لأبنائنا فى الخارج وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات دخول الامتحان الإلكترونى لأبنائنا فى الخارج، وفق الضوابط التالية:


ـ دخول الامتحان يكون من جهاز كمبيوتر أو اللاب توب.
ـ التأكد من أن الجهاز متصل الإنترنت.
ـ التأكد من أن الجهاز يحتوى على كاميرا.
ـ وجود سماعة خارجية متصلة بالجهاز.
ـ دخول الامتحان يكون من خلال متصفح جوجل كروم.
ـ دخول منصة الامتحان لأبناؤنا فى الخارج يتم باستخدام البريد الإلكترونى للطالب.
ـ يدخل الطالب باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة السر.
ـ أضغط على كلمة الاختبارات ثم مشاركة شاشة الاختبارات.
ـ التأكيد من وضوح الصورة.
ـ بعد بدء الاختبار تظهر اسم الاختبار ثم عدد الأسئلة والجزئيات التى تم الإجابة عنها.

ـ خريطة الأسئلة وتظهر عدة ألوان " الأزرق يعنى السؤال الحالى" الأخضر وهو السؤال الذى تمت الإجابة عنه" اللون الأبيض : وهى الأسئلة غير المجابة عنها، اللون الأصفر الأسئلة المؤجلة، واللون الرمادى الأسئلة التى لم تعرض بعد.
ـ تظهر فى الشاشة " مكان عرض الأسئلة ثم مكان الإجابة ثم السؤال التالى.
ـ إذا رغب الطالب فى تأجيل إجابة سؤال معين يضغط على تأجيل ثم موافق لتأجيل الإجابة عن سؤال معين.
ـ العودة إلى الأسئلة المؤجلة تتم بالعودة إلى رقم السؤال.
ـ بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة يضغط الطالب على نهاية الامتحان وتسليمه.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exam.html




 


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