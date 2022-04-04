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التعليم: بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لاكتشاف الموهوبين

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:30 م
التعليم: بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لاكتشاف الموهوبين وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال، أعلنت الوزارة، عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية (من الصف الرابع الابتدائي والإعداد ية) بالمشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومی - خاص - رسمي متميز - لغات.. ) وذلك بالتسجيل على الموقع التالي:
http://survey.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأولمبياد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/media/joipcymy/important-announcement-for-primary-and-middle-school-students.pdf
    

 


التربية والتعليم

استمارة قياس الميول والاتجاهات

الاولمبياد

الموهوبين بالمدارس

اخبار مصر

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