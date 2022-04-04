التضامن توجه بتيسير صرف معاشات أبريل من فروع بنك ناصر

كتب ـ مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتسير صرف معاشات إبريل من فروع بنك ناصر الاحتماعى، حيث يتم الصرف بشكل منتظم.

كما تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من إبريل 2022، بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش.