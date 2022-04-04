التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل فى الصف

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بعدما تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب تعرض للغرق خلال السباحة وتم تحديد هويته.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وبعد عمليات بحث تم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.